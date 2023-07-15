Происшествия 15 июля 2023, 13:38 Врачи начали оперировать одного из пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром на месте ЧП Оперштаб: врачи прооперируют одного из пострадавших в ДТП под Краснодаром на месте ЧП Пресс-служба МЧС

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Всем пострадавшим в ДТП с автобусом и грузовиком в Брюховецком районе Краснодарского края оказывают помощь. Одного из пассажиров врачи бригады НИИ-ККБ1 оперируют на месте, сообщил оперативный штаб региона.

«Восемь бригад скорой медицинской помощи из Краснодара уже работают на месте ЧП. Одного пациента в настоящее время перевозят в первую краевую клиническую больницу», — сообщили в штабе.

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Двоих пациентов готовят к транспортировке вертолетами санавиации. В Брюховецкий район уже вылетела бригада врачей из первой краевой клинической больницы.

Авария произошла на 91-м километре автодороги Краснодар — Ейск. По предварительным данным, водитель зерновоза выехал на встречку и столкнулся с автобусом, который следовал из Тулы в Анапу.

Скончались двое пассажиров, пострадали 14 человек. Троих спасателям пришлось деблокировать. С людьми работают в том числе психологи главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По последним данным МВД России по Краснодарскому краю, восемь человек госпитализировали, детей среди них нет. Появлялась информации о гибели третьего пассажира, но она еще не подтвердилась.

Расследование дела передадут Следственному комитету Краснодарского края, сообщили в ведомстве. Поручение дал руководитель регионального следственного управления Андрей Маслов.