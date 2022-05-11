Врачи из ХМАО спасли жизнь ребенку, который выпал из окна

Маленький ребенок выпал из окна пятого этажа в Сургуте. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшего. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО.

Ситуация произошла днем 10 мая. В скорую обратился очевидец падения. Медики смогли прибыть на вызов спустя всего лишь пять минут после звонка. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

«Бригадой скорой медицинской помощи в течении 40 минут на месте происшествия была оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь, в результате которой состояние ребенка стабилизировали и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в ведомстве.

Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии. Его поместили на стационарное лечение в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.