Врачи футбольного клуба «Уфа» спасли человека в небе

Во время рейса Москва — Ларнака пассажиру самолета стало плохо. Медицинский штаб «Уфы» и бортпроводники действовали слаженно, и состояние пациента удалось стабилизировать прямо в небе. Благодаря этому экипажу не пришлось совершать экстренную посадку.

Напомним, российский профессиональный футбольный клуб «Уфа» существует с 2009 года. Он выступает в Российской премьер-лиге с сезона 2014/2015, а также стал полуфиналистом Кубка России в сезоне 2016/2017. Отмечается, что это уже не первая нестандартная ситуация, с которой успешно справился медицинский штаб клуба.