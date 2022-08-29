Врачей и пациентов эвакуировали из-за пожара в центре хирургии имени Петровского в Москве

В здании Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского в Москве начался пожар. Сотрудников и пациентов эвакуируют, сообщил ТАСС.

Возгорание началось на 11 этаже здания, расположенного в Абрикосовском переулке, 2. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Пожарные локализовали возгорание. По данным экстренных служб, 30 человек были спасены из корпуса хирургии, еще 10 — эвакуированы. Позже в МЧС уточнили, что пожар в Российском научном центре хирургии удалось полностью ликвидировать.

По данным РЕН ТВ, в результате возгорания пострадал один человек. Издание со ссылкой на источник сообщило, что работник больницы отравился продуктами горения.

Накануне в городе Волжский Волгоградской области произошел крупный пожар на рынке. Его причиной, по предварительным данным, стало нарушение требований пожарной безопасности.