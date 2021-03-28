Врача в Курской области заподозрили в убийстве медсестры

В Курской области врача-анестезиолога из города Фатежа заподозрили в убийстве 21-летней коллеги-медсестры. Девушка умерла от удушья. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

Молодую сотрудницу Фатежской ЦРБ задушили прямо на рабочем месте. По данным СК, подозреваемый в ночь с субботы на воскресенье на почве неприязненных отношений начал избивать медсестру, а после этого задушил ее, сдавив рукой область шеи.

Издание Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в убийстве медсестры подозревается анестезиолог-реаниматолог больницы. Он задержан, решается вопрос о мере пресечения. На допросе врач заявил, что ничего не помнит.

Фатежская больница, в которой произошло убийство, продолжает работу в обычном режиме. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в марте в городе Железногорске Курской области скончался восьмилетний мальчик, которого облила бензином и подожгла собственная мать. Ребенка госпитализировали с ожогами третьей степени, мальчика прооперировали, но не смогли спасти.