Рецидивист напал на врача в Челябинске

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который избил в больнице детского врача-ортопеда. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Нападение на медика произошло в минувшее воскресение. По словам потерпевшего, у него возник словесный конфликт с одним из посетителей. Он напал на врача и ударил его в челюсть. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Его передали сотрудникам полиции.