Врача-реаниматолога избили по дороге на работу в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полиция расследует уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью врачу, который направлялся на работу.

Как сообщает tagilcity.ru, местного реаниматолога в мае прошлого года избил муж медсестры, которую врач хотел подвезти на работу на своей машине. Едва женщина села в машину, как дверцу автомобиля открыл ее муж и начал избивать 58-летнего медика.

Сначала его доставили в больницу Нижнего Тагила с инсультом. Затем отправили вертолетом санавиации в Екатеринбург и экстренно прооперировали. Две недели он был в коме. Из-за длительной интубации случился отек легких и были повреждены дыхательные пути.

По словам сына медика, сначала несколько раз отказывались возбуждать уголовное дело. Затем прокуратурой отказ обжаловался, и дело отправляли на доследование. Сейчас дело все же расследуют по статье «Причинение легкого вреда здоровью».

«Оно было возбуждено на основании первоначального заключения медиков. Возможно, дело будет переквалифицировано после нового судебно-медицинского заключения медиков. Теперь нужно дождаться экспертизы», — пояснили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».