Врача арестовали за незаконную пересадку органов
Главного врача городской клинической больницы № 1 в Шымкенте Абылая Донбая отправили под арест. Его подозревают в незаконной трансплантации органов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
По информации ведомства, в 2017 и 2018 году банда «черных трансплантологов» действовала в Казахстане. Врачи покупали органы у граждан Киргизии, Узбекистана и Украины, которые пытались таким образом решить финансовые проблемы.
Медики проводили незаконную пересадку органов богатым иностранцам. В основном, пациентами были граждане Израиля.
Сотрудники полиции 18 ноября задержали и отправили под арест Абылая Донбая.