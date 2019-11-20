Врача арестовали за незаконную пересадку органов

По информации ведомства, в 2017 и 2018 году банда «черных трансплантологов» действовала в Казахстане. Врачи покупали органы у граждан Киргизии, Узбекистана и Украины, которые пытались таким образом решить финансовые проблемы.

Медики проводили незаконную пересадку органов богатым иностранцам. В основном, пациентами были граждане Израиля.

Сотрудники полиции 18 ноября задержали и отправили под арест Абылая Донбая.