Врач Ступинской больницы рассказал о травмах двух реанимированных после обрушения надземного перехода

Надземный переход обрушился на складе французской компании в подмосковном Ступине. Пострадал 51 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом рассказал заведующий реанимацией Ступинской ОКБ Кирилл Соболев.

«На данный момент к нам доставлены 29 пациентов, в основном средней степени тяжести с переломами верхних и нижних конечностей. Двое пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении. В дальнейшем планируется их маршрутизация на более высокий уровень — сейчас информация уточняется, предположительно, в Раменское или Жуковский», — рассказал он.

Соболев отметил, что у них диагностировали перелом основания черепа. При этом жизни пострадавших ничто не угрожает — даже тяжелые пациенты находятся в стабильном состоянии. У тех пострадавших, которых привезли в Ступинскую ОКБ, нет ожогов — ранее сообщалось, что они получили их из-за контакта с горячей водой.

По словам заведующего реанимацией, после поступления всех пациентов распределяют по группам тяжести во время медицинской сортировки, чтобы расставить приоритеты оказания медпомощи. Все пациенты прошли обследование, им сделали КТ и уже взяли все анализы.

Металлический надземный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился утром 27 сентября. В результате пострадал 51 человек — люди получили переломы и ушибы, а также ожоги от горячей воды. Все пострадавшие — граждане Киргизии, представители посольства уже приехали, чтобы оказать им помощь. После случившегося ступинские предприятия проведут профилактику, чтобы не допустить подобных происшествий в будущем.