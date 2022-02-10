Врач-стоматолог из Петербурга попал шприцом пятилетней девочке в глаз

Посещение стоматолога для пятилетней девочки из Санкт-Петербурга закончилось травмой. Во время процедур ребенок начал дергаться, и врач попал ей шприцом в глаз. Об этом сообщила «Русская планета».

Ситуация произошла 9 февраля в больнице на улице Доблести. Во время процедуры местной анестезии ребенок дернулся, из-за чего врач попал девочке в глаз шприцом. Она получила колотою рану средней степени тяжести. Ее доставили в детскую горбольницу № 19.