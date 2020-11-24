Врач скорой помощи рассказал, кто чаще выживает после падения с высоты

Вечером 21 ноября шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже в Томске. Ребенок приземлился в сугроб и не получил серьезных травм. Девочка самостоятельно поднялась на ноги и вернулась домой.

По словам Захаревича, среди тех, кто падает из окон высотных домов, выживают примерно 30% людей. Большую часть уцелевших составляют дети и люди в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего причиной таких случаев с ребенком становится открытое настежь родителями окно в летний период. Приблизительно в половине случаев дети выживают.

Специалист уточнил, что чем меньше ребенок, тем больше шансов его спасти. Так, у малышей кости гораздо мягче, чем у взрослых. Помимо прочего, пьяный человек выживает после падений в несколько раз чаще чем трезвый. Медик объяснил, что алкоголь расслабляет мышцы, а это в разы сокращает силу удара. Еще употребление спиртных напитков притупляет чувство страха во время «полета».