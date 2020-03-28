Врач с коронавирусом скончался в Москве. Это пятая смерть в столице

В Москве скончалась 69-летняя женщина, у которой нашли коронавирус. Она врач-эпидемиолог по профессии, но работает в вузе и с больными не контактировала.

«При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», — сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В оперштабе добавили, что у женщины были сопутствующие заболевания: она страдала кардиосклерозом, атеросклерозом второй степени и хроническим пиелонефритом.

В оперштабе, кроме того, обратили внимание, что умершая работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекцией не контактировала. Так они прокомментировали информацию о том, что женщина является врачом-эпидемиологом.

Это пятая смерть от коронавируса в Москве. Всего в столице вирус нашли у 817 пациентов. Только за последние сутки в городских лабораториях Москвы провели 6,5 тысячи исследований анализов на коронавирус.