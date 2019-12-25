Врач рассказал о состоянии учительницы, на которую напал школьник с молотком

Собеседник агентства рассказал, что пострадавшую женщину сразу после инцидента доставили в больницу для обследования. «Произведены медицинские обследования, в том числе компьютерная томография. Никаких показаний для госпитализации нет. Женщина отпущена домой», — заявили в горздраве.

Ранее СМИ сообщили, что нападение — это якобы месть девятиклассника педагогу за плохие оценки. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «360» факт происшествия.

Он сказал, сотрудники полиции Екатеринбурга сейчас проводят тщательную проверку и устанавливают более подробные и точные обстоятельства произошедшего. МВД передаст материалы этого дела в СК, так как нападавшему еще нет 18 лет.