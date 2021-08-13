Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Состояние пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже, которых госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), остается тяжелым. Главврач больницы отметил, что прогнозы оптимистичные.

«Состояние пациентов на данный момент тяжелое, но стабильное», — сообщил РИА «Новости» главврач БСМП № 1 Игорь Банин.

После взрыва автобуса в Воронеже в БСМП было доставлено 16 пациентов с ожогами, рваными ранами и баротравмами. Госпитализировали 13 человек. Из них четыре человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, и девять человек в состоянии средней степени тяжести, в основном с баротравмой.

«К сожалению, одна пациентка скончалась в реанимации, и еще одна после операции скончалась сегодня в 9:20», — добавил Банин.

Взрыв в пассажирском автобусе произошел вечером 12 августа. В результате пострадали 19 человек, двое из них погибли. К выяснению причин взрыва подключились взрывотехники и криминалисты национального антитеррористического комитета. Они пока разрабатывают несколько версий случившегося.