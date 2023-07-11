Эксклюзив 11 июля 2023, 12:58 Врач рассказал о состоянии пациента, которому сняли скальп из-за прически в Подмосковье Врач Мелешкин: пациент, которому сняли скальп, пробудет в больнице Подмосковья 10 дней

Читать 360tv в

В Электростали двое мужчин избили 19-летнего парня и сняли с его головы скальп из-за ирокеза. Руководитель травматологического отделения Электростальской городской больницы Андрей Мелешкин рассказал «360», что пациента доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

«Пациент поступил 10 июля около 21:00 в достаточно тяжелом состоянии. После проведения лечебных процедур состояние его нормализовалось, оценивается как относительно удовлетворительное. Разговор про выписку пока не идет», — поделился врач.

Реклама

Пациент будет находиться в стационаре еще примерное 10 дней. Заведующий отделения пояснил, что сильное кровотечение у молодого человека было из-за того, что покровы волосистой части головы хорошо кровоснабжаемы.

«Сейчас проводятся консультации с главным нештатным травматологом Московской области. По результатам будут приняты соответствующие решения по маршрутизации пациента», — добавил Мелешкин.

Друзья пострадавшего пришли навестить пациента. В разговоре с «360» они отметили, что парень добрый и совершенно неконфликтный. Нападение на молодого человека произошло возле одного из домов на Спортивной улице.

«Он рядом живет, гуляет там обычно, там у него друзья», — пояснил друг пострадавшего.

Ранее возлюбленная парня рассказала «360», что на молодого человека напали приезжие. Они набросились с ножом сзади и нанесли скальпированную рану, потому что осудили цвет его волос.