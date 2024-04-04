Происшествия 04 апреля 2024, 14:41 Врач предстанет перед судом за выписку поддельных больничных листов в ХМАО

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В Ханты-Мансийском автономном округе суд рассмотрит дело медицинской работницы, которая обвиняется в выписке поддельных листов о временной нетрудоспособности. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным ведомства, обвиняемая за деньги вносила в больничные листы заведомо ложные сведения о наличии заболеваний без проведения медицинских обследований. В общей сумме за выписки женщина получила более 50 тысяч рублей.

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Отмечается, что против врача возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям.