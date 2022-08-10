Врач-онколог получила срок за хищение лекарств в Омске

Омский суд приговорил врача-онколога Клинического онкологического диспансера к условному сроку за хищение дорогостоящих лекарств. Об этом сообщило издание gorod55.ru со ссылкой на прокуратуру Омской области.

Женщина свою вину не признала, однако суд признал ее виновной в хищении девяти упаковок дорогого препарата общей стоимостью 1,3 миллиона рублей.

Суд приговорил врача к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год и шесть месяцев, а также назначил штраф в 900 тысяч рублей.