Врач-онколог начал сбор средств на борьбу с болезнью

Руководитель Центра диагностики молочной железы, врач онколог-маммолог Дарья Челышева заболела острым миелоидным лейкозом. О проблеме она узнала в июле этого года. Об этом сообщила «Русская планета».

Болезнь застигла девушку в 34 года. На симптомы она обратила внимание в тот момент, когда не смогла вылечить симптомы переохлаждения. Врач уже перенесла три курса высокодозной химиотерапии, а также антимикробную и гормональную терапии. Однако лечение не принесло результатов.

Сейчас состояние девушки является стабильным. При этом лечащий врач отметил незначительные улучшения. Однако женщина нуждается в дорогостоящем лечении в Германии.