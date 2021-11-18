Врач Николай Гончаренко умер в Пензе

Главный врач больницы скорой помощи Николай Гончаренко умер в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

Ему было 84 года. В аккаунте Минздрава появился пост с соболезнованиями.

«Представители медицинской общественности региона выражают слова соболезнования родным и близким Николая Ивановича», — говорится в тексте.

Также в ведомстве отметили его профессионализм и вклад в медицину региона.