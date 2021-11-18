18 ноября 2021, 19:11
Врач Николай Гончаренко умер в Пензе
Главный врач больницы скорой помощи Пензы Николай Гончаренко умер в 84 года
Главный врач больницы скорой помощи Николай Гончаренко умер в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
Ему было 84 года. В аккаунте Минздрава появился пост с соболезнованиями.
«Представители медицинской общественности региона выражают слова соболезнования родным и близким Николая Ивановича», — говорится в тексте.
Также в ведомстве отметили его профессионализм и вклад в медицину региона.