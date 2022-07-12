Врач Неустоев рассказал, что может угрожать жизни при отдыхе на пляже

На пляже жизни и здоровью человека могут угрожать различные факторы. Врач-реабилитолог Лаврентий Неустоев рассказал, чего стоит опасаться во время отдыха у водоема. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Эксперт пояснил, что на пляже важно очень внимательно следить за своими детьми. При потере контроля может произойти несчастный случай.

Кроме того, по словам Неустоева, во время пребывания на пляже стоит исключить алкоголь. Именно он является решающим фактором в возникновении несчастных случаев.

«Граждане злоупотребляют алкоголем, не рассчитывают свои силы и достаточно часто гибнут», — констатировал врач.