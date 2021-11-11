Врач назвал ориентировочный срок лечения актрисы Елены Сафоновой после аварии

Пострадавшая в аварии на проспекте Мира в Москве актриса Елена Сафонова находится в отделении травматологии НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ссылкой на пресс-службу медицинской организации.

В институте уточнили, что врачи оценили состояние актрисы как средней тяжести. Ранее источник «360» сообщал, что у Елены Сафоновой диагностировали закрытый перелом надколенника, перелом ребер с левой стороны, перелом руки. Также есть еще несколько закрытых переломов и ушибы.

Доктор медицинских наук и профессор Ирина Филатова заявила, что из-за перелома ребер актрисе придется носить специальный корсет, чтобы кости срослись. Она отметила, что в таком медицинском наряде Сафоновой придется ходить от двух недель до месяца.

«Себя нужно поберечь — минимизировать физические нагрузки отказаться от поднятия тяжестей. Ну и про витамины не стоит забывать. Процесс выздоровления во многом зависит от иммунитета», — отметила специалист.

Елена Сафонова попала в аварию в минувшую среду, 10 ноября. Когда она ехала по проспекту Мира, ей наперерез вылетела машина BMW. В результате произошло столкновение. За рулем иномарки находилась молодая девушка, которая тоже попала в больницу с переломом руки.