Врач нашел труп полугодовалого ребенка в Санкт-Петербурге

Труп был найден на Полевой улице в деревне Телези. Скорее всего, медик обнаружила малышку, когда приехала на вызов. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Следов насильственной смерти на теле не было найдено.

Сообщается, что семья ребенка благополучная, на учете в полиции не состояла. Все подробности уточняются.