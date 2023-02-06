Происшествия 06 февраля 2023, 23:58 Врач Михайлов рассказал, как медики спасли жизнь подростка, упавшего со снегохода

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В Санкт-Петербурге прооперировали 17-летнего подростка, который упал со снегохода. Заместитель главного врача по хирургии ДГКБ № 5 имени Н. Ф. Филатова Глеб Михайлов рассказал, как проходила операция. Об этом сообщил телеканал«Санкт-Петербург».

Медик рассказал, что изначально молодой человек поступил в больницу в Ленобласти. Там у него удалили селезенку, а также затампонировали повреждение печени. После этого пациент поставил в больницу Петербурга.

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По словам Михайлова, операция имела определенные риски. Подросток потерял много крови. Врачи приняли решение провести резекцию части левой доли печени, которая завершилась успехом. На данный момент пациент пришел в себя и чувствует себя хорошо. Уже в ближайшее время он сможет вернуться к прежнему образу жизни.

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