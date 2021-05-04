Врач из Тюмени проводил бесплатные операции за деньги

Медик тюменской железнодорожной больницы пойдет под суд за обман пациентов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«По версии следствия, с 2018 по 2020 годы врач брал с пациентов деньги за хирургические операции, которые на самом деле проводятся бесплатно», — пояснили в ведомстве.

Органы правопорядка установили еще 24 аналогичных случая, за которые мужчина получил более 350 тысяч рублей. Врачу предъявили обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданам. Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.