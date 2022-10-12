Врач из Свердловской области спас пенсионерку во время авиаперелета | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 13:35 Поделиться Telegram

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Viber Врач из Свердловской области спас пенсионерку во время авиаперелета

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Пожилой пассажирке самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи, стало плохо во время полета. Оказавшаяся на борту жительница Свердловской области с медицинским образованием смогла оказать ей помощь, сообщило агентство Ura.ru.

«Давление у больной понизилось с 75 на 50, пульс был всего 40 ударов в минуту. Тогда медик попросила для пассажирки сладкого чаю и аспирин», — рассказал очевидец.

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По данным телеканала «Царьград», экипаж самолета поблагодарил врача за помощь. В Ревдинской станции скорой медицинской помощи рассказали, что женщина работает у них.

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