Врач и полицейские пострадали при задержании дебошира в Красноярске

Врач и двое полицейских получили ножевые ранения при задержании мужчины в Красноярске. Об этом рассказало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

В полицию позвонила девушка, сообщив, что ее брат избивает их мать. Она добавила, что мужчина страдает психическим расстройством, поэтому полиция прибыла вместе с медиками.

Во время задержания мужчина схватил нож и несколько раз ударил им фельдшера и полицейских.

Ранения оказались незначительными. Дебошир задержан, идет разбирательство.