Происшествия 05 июня 2023, 12:55 Врач-доброволец пострадал под обстрелом в Белгородской области «Известия»: врач поехал спасать людей в Белгородской области и получил ранения РИА «Новости»

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Военные в Белгородской области спасли раненого врача Сергея Извекова, который добровольцем поехал в обстреливаемый район помогать мирным жителям. Об этом рассказали «Известия».

Мужчина прочел в чате, что жители села Безлюдовка из-за обстрелов со стороны Украины попали в трудное положение — остались без света и воды. Тогда он отправился им помогать, но через 15 минут после приезда сам очутился рядом с местом прилета.

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«После этого взрыва сел в машину, доехал до трассы Шебекинской. Там уже плохо помню, что происходило, практически потерял сознание», — рассказал Извеков.

Врача подобрали военные и отвезли в белгородскую больницу. У него диагностировали травмы локтевого сустава, грудной клетки и положили в отделение травматологии.

За последние сутки Вооруженные силы Украины атаковали, по меньшей мере, семь населенных пунктов в разных районах Белгородской области и один КПП.