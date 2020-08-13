Врач-ангионевролог оценил информацию об «инсульте» Михаила Ефремова

Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков прокомментировал информацию об «инсульте» актера Михаила Ефремова.

Во вторник, 11 августа, артиста, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, госпитализировали в Боткинскую больницу столицы с подозрением на инсульт из здания суда, сообщил телеканал «Звезда».

По словам Широкова, острое нарушение мозгового кровообращения действительно могло произойти по причине тяжелого стресса, не имеющего путей разрешения и какого-либо выхода. Также врач отметил, что большую роль в развитии инсульта играет высокое давление.

Специалист пояснил, что не обладает какой-либо новой информацией о состоянии здоровья Ефремова. Он отметил, что у актера действительно подтвердили инсульт в больнице.

Напомним, артиста судят по делу об аварии в центре Москвы, которая произошла вечером 8 июня. Иномарка артиста вылетела на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с фургоном, водитель которого скончался в больнице.