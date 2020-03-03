Вылетевший в Цюрих самолет вернулся в Шереметьево после взлета. Пилот решил развернуть борт из-за технической неисправности.

«Самолет, выполнявший рейс SU2486 по маршруту Москва — Цюрих, вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — сообщила «360» пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

Лайнер приземлился в Шереметьево в штатном режиме. Все пассажиры смогут отправиться в Цюрих после того, как самолет заменят на другой. В авиакомпании планируют, что борт вылетит в 12:45.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что техническая проблема заключается в датчике, который среагировал на отказ управления закрылками.

Утром 3 марта сразу трем самолетам пришлось приземлиться после вылета. Лайнер авиакомпании S7 Аirlinеs Новосибирск — Москва подал сигнал бедствия и аварийно сел в Перми. Причиной экстренной посадки стало сообщение о минировании воздушного судна. Приземление прошло успешно, никто не пострадал. Позже стало известно, что из-за анонимного звонка пришлось экстренно сесть в Хабаровске лайнеру, летевшему из Владивостока в Москву.