Возвращавшийся с дежурства полицейский задержал преступника на станции петербургского метро

Сержант полиции Дмитрий Зимников в форме возвращался домой с дежурства, когда в вестибюле станции метро «Площадь Восстания» к нему подбежала женщина. Она сообщила о потасовке на станции: в ходе конфликта один мужчина ударил другого ножом в живот.

Полицейский вызвал раненому 40-летнему мужчине скорую помощь и начал опрос пострадавшего. Однако в вестибюль вошел 56-летний житель Ставропольского края, на которого потерпевший указал как на злоумышленника.

«Полицейский сразу же его задержал, используя боевые приемы самообороны, и передал в пикет полиции», — сообщили на сайте ведомства.

Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Роман Плугин распорядился поощрить Дмитрия Зимникова за проявленные решимость и профессионализм.