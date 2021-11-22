МВД назвало самый опасный для ДТП возраст водителей

Все чаще в ДТП со смертельным исходом в России начали попадать несовершеннолетние водители. Такими данными представители МВД поделились с ТАСС.

В целом чаще всего в аварии попадают водители в возрасте от 30 до 40 лет. В совершенных ими происшествиях также наиболее высокое число погибших и раненых.

Самые тяжелые последствия наблюдаются в авариях, в которые попали водители от 50 до 60 лет. Однако в последнее время начала активно расти смертность среди водителей-подростков. Ранее получение прав не гарантировало участникам таких ДТП безопасность на дорогах.

«Наибольший рост погибших отмечен в происшествиях, произошедших по вине водителей возрастной группы от 14 до 16 лет (их количество увеличилось на 61,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», — уточнили в докладе ведомства.

Всего за прошедшие девять месяцев 2021 года в России зарегистрировали 96 314 ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Всего от последствий таких происшествий скончались 10 516 человек, а 121 573 — получили травмы.