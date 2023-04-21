Эксклюзив 21 апреля 2023, 12:20 Возраст не поможет подростку, сознавшемуся в убийстве 10-летней девочки из Карачаевска, избежать наказания Адвокат Михальчик: 15-летних подростков уже привлекают к ответственности за убийство РИА «Новости»

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В убийстве 10-летней девочки в Карачаевске сознался ее 15-летний сосед. В этом возрасте подростков уже привлекают к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, но не могут посадить больше чем на 10 лет, рассказал «360» адвокат Алексей Михальчик.

«Возраст уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким статьям начинается с 14 лет, поэтому 15-летние вполне привлекаются к ответственности за такие преступления. Существенное отличие уже при вынесении приговора: несмотря на то что статья „Убийство“, например, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, в отношении несовершеннолетних верхняя планка ограничена 10 годами», — пояснил собеседник канала.

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Он отметил, что закон выделяет несовершеннолетних в отдельную категорию, в отношении которой следователь и суд в дальнейшем должны соблюдать определенные дополнительные гарантии реализации их прав. При проведении следственных действий, помимо адвоката и следователя, должен присутствовать законный представитель несовершеннолетнего. Это кто-то из родителей, а если их нет — сотрудник детдома, приюта.

«В остальном следствие идет в принципе так, как в отношении взрослых, никаких особых различий нет», — добавил адвокат.

Он сообщил, что лишь в очень редких случаях появляется основание считать, что в силу психических расстройств и заболеваний лицо «не достигло фактического интеллектуального возраста уголовной ответственности». Если эксперты приходят к такому выводу, может рассматриваться вопрос об освобождении от наказания. Однако надеяться на такой исход точно не стоит.