Происшествия 07 января 2023, 21:35 Возникший после взрыва на газопроводе под Лутугином пожар ликвидировали Правительство ЛНР: сотрудники «Луганскгаза» ликвидировали возгорание на газопроводе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники предприятия «Луганскгаз» ликвидировали возгорание на магистральном трубопроводе в районе города Лутугина в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале.

Взрыв прогремел вечером 7 января, после этого произошло возгорание. В результате без газа остались почти 13 тысяч абонентов.

Реклама

«В настоящий момент специалисты ГУП „Луганскгаз“ ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром в городе Лутугино путем перекрытия задвижки», — уточнили власти.

Реклама

Сотрудники предприятия проведут обследования поврежденного участка газопровода, чтобы выяснить причины взрыва.

Ранее «Луганскгаз» сообщил, что связи с аварией пришлось временно прекратить подачу природного газа в Лутугине, поселках городского типа Белореченский, Врубовский, Георгиевка, имени Ленина, Успенка, Челюскинец, селах Лесное и Роскошное.

Сроки восстановления газопровода руководство компании не назвало. Обстоятельства ЧП устанавливаются.