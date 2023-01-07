07 января 2023, 21:35
Возникший после взрыва на газопроводе под Лутугином пожар ликвидировали
Правительство ЛНР: сотрудники «Луганскгаза» ликвидировали возгорание на газопроводе
Сотрудники предприятия «Луганскгаз» ликвидировали возгорание на магистральном трубопроводе в районе города Лутугина в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале.
Взрыв прогремел вечером 7 января, после этого произошло возгорание. В результате без газа остались почти 13 тысяч абонентов.
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«В настоящий момент специалисты ГУП „Луганскгаз“ ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром в городе Лутугино путем перекрытия задвижки», — уточнили власти.
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Сотрудники предприятия проведут обследования поврежденного участка газопровода, чтобы выяснить причины взрыва.
Ранее «Луганскгаз» сообщил, что связи с аварией пришлось временно прекратить подачу природного газа в Лутугине, поселках городского типа Белореченский, Врубовский, Георгиевка, имени Ленина, Успенка, Челюскинец, селах Лесное и Роскошное.
Сроки восстановления газопровода руководство компании не назвало. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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