Происшествия 08 марта 2023, 12:44 «Возникла перепалка». Петербуржец, выстреливший в подростка из ракетницы, рассказал о происшествии на видео МВД опубликовало видео с признанием петербуржца, стрелявшего в подростка из ракетницы

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Правоохранители задержали 18-летнего и 22-летнего жителей Петербурга по подозрению в нападении на 17-летнего подростка. Один из подозреваемых рассказал, почему они стреляли по парню из ракетницы. Видео появилось в группе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соцсети «ВКонтакте».

«Задержали за избиение молодого человека. Выборгский район, ближайшее метро — Выборгское. У нас началась словесная перепалка, и я применил ракетницу и перцовый баллон. И один мужчина электрошокером бил», — сбивчиво описал задержанный.

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С «напарником» он познакомился в конце февраля у метро «Удельная».

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Сообщение о нападении на 17-летнего подростка поступило в полицию 3 марта. Во дворе дома № 49 по Большому Сампсониевскому проспекту двое злоумышленников распылили парню в лицо перцовый баллончик, выстрелили в него из ракетницы, избили его и ударили электрошокером. Юношу госпитализировали, но после оказания медпомощи отпустили домой. Полиция Выборгского района Петербурга возбудила уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Подозреваемых задержали 7 марта. Один из них, 18-летний житель Московского района, ранее был судим.