Происшествия 16 января 2024, 15:48 Вознесенский хлебозавод загорелся в Краснодарском крае

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Возгорание на хлебозаводе произошло в станице Вознесенской Лабинского района Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, пламя охватило крышу предприятия по улице Мира. Общая площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.

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Отмечается, что участие в тушении принимали 13 сотрудников МЧС. Информации о пострадавших при пожаре нет.