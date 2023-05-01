Происшествия 01 мая 2023, 23:49 Возможный пособник ВСУ подорвался на самодельной взрывчатке в Запорожской области «Известия»: в селе Константиновка подорвался возможный пособник ВСУ РИА «Новости»

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В селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области на собственном взрывном устройстве подорвался возможный пособник ВСУ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.

Взрыв в сарае возле одного из домов произошел 29 апреля. Погиб 62-летний местный житель. Правоохранители установили, что сдетонировала самодельная бомба, которую собрал сам погибший. Масса СВУ составляла около двух килограммов. На месте происшествия также обнаружили другое подобное устройство массой 500 граммов.

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Взрывотехники, оценив самодельные бомбы, заявили, что они могли предназначаться для поражения людей на массовых мероприятиях.

Сейчас правоохранительные органы региона устанавливают возможных сообщников подорвавшегося мужчины.

Ранее сообщалось об обстреле города Токмака в Запорожской области. В результате атаки ВСУ погибли два мирных жителя. Повреждены несколько жилых домов, в одном из них произошел пожар.