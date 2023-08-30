30 августа 2023, 14:41
Возможность прилета дронов в Псков из Прибалтики оценили в Кремле
Песков: эксперты выяснят маршруты атаковавших аэропорт в Пскове беспилотников
Российские военные эксперты установят маршруты запуска беспилотных летательных аппаратов, атаковавших аэропорт в Пскове. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
«Наши военные эксперты сейчас работают над этим. Анализируют ситуацию, выясняют маршруты, чтобы принять необходимые меры для недопущения подобного в будущем», — сказал он.
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Также Пескова спросили о вероятности нанесения ударов по Псковской области из Латвии или Эстонии.
«Делать заключения о маршрутах следования беспилотников — прерогатива наших военных экспертов», — ответил пресс-секретарь Владимира Путина.
В ночь на 29 августа взрывы произошли рядом с аэропортом Кресты в Пскове, начался пожар в одном из терминалов, писал RT. Среди пассажиров и сотрудников никто не пострадал. Позднее власти отменили все рейсы в Крестах.
Песков сообщал, что Путин получил оперативную информацию об ударах по Пскову.
Беспилотники
Дмитрий Песков
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