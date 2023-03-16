Происшествия 16 марта 2023, 13:46 Возможного виновника смертельного пожара в Чебоксарах отправят на принудительное лечение

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Экспертиза показала, что предполагаемый виновник смертельного пожара в Чебоксарах психически болен, поэтому его могут отправить на принудительное лечение. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на СУ СКР по региону.

Пожар произошел в общежитии на улице Шевченко. Мужчина докурил сигарету и бросил окурок в место, где лежали легковоспламеняющиеся предметы. Огонь быстро начал распространяться по комнате.

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Запах гари почувствовала 20-летняя соседка мужчины, она хотела покинуть здание, но потеряла сознание от дыма. В итоге от полученных ожогов она скончалась в больнице.

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