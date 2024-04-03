Происшествия 03 апреля 2024, 11:46 Возможного виновника схода поезда с рельсов задержали в Калининградской области Shot: подозреваемого задержали после схода поезда с рельсов под Калининградом Пресс-служба Следственного комитета

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Правоохранители задержали подозреваемого по делу о сходе поезда с рельсов в Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Накануне около 08:21 поезд, следовавший из Советска в Калининград, наехал на газовый баллон, из-за чего колеса первого вагона сошли с путей. Баллон разгерметизировался, из него вышел газ. Из поезда эвакуировали 207 пассажиров, никто не пострадал. Около 13:30 путь восстановили, а на перегоне возобновили движение.

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Позднее правоохранители вычислили и задержали вероятного виновника ЧП. Им стал 20-летний житель поселка Константиновка.

По данным Shot, на допросе парень сказал, что якобы положил пустой баллон из-под газа между рельсов. По словам фигуранта, он хотел остановить поезд, чтобы люди опоздали на работу, поскольку сам нигде не трудоустроен. Подозреваемый уверял, что не думал о возможных последствиях.

Словам парня не поверили, проверяется версия о курировании его действий украинскими агентами через соцсети. Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье о терроризме, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Красноярском крае с рельсов сошли три вагона грузового поезда. В один из них врезался пассажирский состав.