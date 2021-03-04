Возможного виновника пожара задержали в Пензе

В Пензе задержали возможного виновника пожара, который произошел 28 февраля в одном из зданий на улице Калинина. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, осенью прошлого года 46-летний местный житель организовал хлебопекарню. В минувшее воскресенье в помещении произошел взрыв во время работы с печью. Возник пожар, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе двухлетний ребенок. Отмечается, что задержанный признал свою вину.