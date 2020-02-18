18 февраля 2020, 15:38
Возлюбленных наркоторговцев отправили в тюрьму
Мужчина и женщина, находившиеся в отношениях, оставляли «закладки» с гашишом в Санкт-Петербурге. Суд вынес приговор: четыре года строго режима ему, три года в колонии общего режима ей. Об этом написал сайт «Невские новости» со ссылкой на сайт прокуратуры Петербурга.
Суд посчитал виновной пару, сбывающую наркотики. Подсудимые признали свою вину в полном объеме.
Возлюбленные «работали» в Мурино. Мужчина занимался расфасовкой товара, девушка — переносила наркотические вещества в нижнем белье к местам «закладок».