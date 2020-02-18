Возлюбленных наркоторговцев отправили в тюрьму

Суд посчитал виновной пару, сбывающую наркотики. Подсудимые признали свою вину в полном объеме.

Возлюбленные «работали» в Мурино. Мужчина занимался расфасовкой товара, девушка — переносила наркотические вещества в нижнем белье к местам «закладок».