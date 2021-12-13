13 декабря 2021, 19:52
Возле парка Горького загорелся ангар
Пожар произошел в ангаре возле московского парка Горького
Возгорание произошло в ангаре, находящемся в районе московского парка Горького по адресу: улица Крымский вал, дом 5с2.
По данным «360», произошел хлопок, после чего со стороны парка потянуло дымом. Ангар двухэтажный, в нем хранят покрышки и легко воспламеняющиеся жидкости. Предварительно известно, что огонь охватил 100 метров площади.
Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)
Слышны хлопки. На место происшествия вызваны пожарные расчеты.
UPD: Возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров.