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    13 декабря 2021, 19:52

    Возле парка Горького загорелся ангар

    Пожар произошел в ангаре возле московского парка Горького

    Алла Морген, Михаил Закурдаев

    Возгорание произошло в ангаре, находящемся в районе московского парка Горького по адресу: улица Крымский вал, дом 5с2.

    По данным «360», произошел хлопок, после чего со стороны парка потянуло дымом. Ангар двухэтажный, в нем хранят покрышки и легко воспламеняющиеся жидкости. Предварительно известно, что огонь охватил 100 метров площади.

    Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

    Слышны хлопки. На место происшествия вызваны пожарные расчеты.

    UPD: Возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров.