Возле парка Горького загорелся ангар

Возгорание произошло в ангаре, находящемся в районе московского парка Горького по адресу: улица Крымский вал, дом 5с2.

По данным «360», произошел хлопок, после чего со стороны парка потянуло дымом. Ангар двухэтажный, в нем хранят покрышки и легко воспламеняющиеся жидкости. Предварительно известно, что огонь охватил 100 метров площади.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

Слышны хлопки. На место происшествия вызваны пожарные расчеты.

UPD: Возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров.