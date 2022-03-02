Возле Омска машинист тепловоза нарушил правила, и машина сошла с рельсов

Возле Омска машинист тепловоза проигнорировал запрещающий сигнал семафора, из-за чего машина сошла с рельсов.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на Восточное межрегиональное СУТ СК РФ, авария произошла около станции Омск-Восточный.

Несмотря на сход с рельсов, сам тепловоз не пострадал, но железнодорожные пути пришлось ремонтировать. Работы должны закончиться в течение суток.

В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства аварии. Будет изучаться как работа локомотивной бригады тепловоза, так и состояние железнодорожной инфраструктуры.

По одной из версий, причиной аварии стало плохое самочувствие машиниста. А его помощник почему-то не успел его заменить. Машинист доставлен в реанимацию. Тепловоз, принадлежащий частной транспортной компании, отправлен на диагностику.