Происшествия 27 апреля 2023, 18:24 Возле АЭС в Курской области сбили украинские беспилотники Telegram-канал Mash: беспилотники ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС РИА «Новости»

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Украинские боевики попытались атаковать АЭС в городе Курчатове Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Безуспешно — прилет отбила российская ПВО», — уточнили в публикации.

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По данным канала, система ПВО в районе крупнейшей в регионе атомной электростанции сработала в среду, 26 апреля, около 23:00.

По предварительным данным, это была атака БПЛА, который запустили из Сумской области Украины.

Глава Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в четверг обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район.

Он отметил, что в результате оказались обесточенными два села Горналь и Гуево, пострадавших нет.

Ранее беспилотник заметили в небе над Серпуховом. Аппарат был внушительных размеров. Полицейские выяснят, кому принадлежит дрон.