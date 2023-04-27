27 апреля 2023, 18:24
Возле АЭС в Курской области сбили украинские беспилотники
Telegram-канал Mash: беспилотники ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС
Украинские боевики попытались атаковать АЭС в городе Курчатове Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Безуспешно — прилет отбила российская ПВО», — уточнили в публикации.
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По данным канала, система ПВО в районе крупнейшей в регионе атомной электростанции сработала в среду, 26 апреля, около 23:00.
По предварительным данным, это была атака БПЛА, который запустили из Сумской области Украины.
Глава Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в четверг обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район.
Он отметил, что в результате оказались обесточенными два села Горналь и Гуево, пострадавших нет.
Ранее беспилотник заметили в небе над Серпуховом. Аппарат был внушительных размеров. Полицейские выяснят, кому принадлежит дрон.
Беспилотники
ВСУ
АЭС
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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