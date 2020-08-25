Вожатый детского лагеря в Крыму признался в изнасиловании девочки. Его задержали

Вожатого из крымского детского лагеря, подозреваемого в растлении несовершеннолетней, заключили под стражу. Мужчина признался в содеянном.

Следственный комитет РФ по Республике Крым возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего вожатого детского лагеря, сообщила пресс-служба ведомства «360».

По данным ведомства, днем 19 августа 2020 года педагог-организатор детского лагеря во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки. В этот период мужчина совершил в отношении одной из них действия сексуального характера.

После случившегося девочка сразу позвонила маме и все ей рассказала. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. По предварительной информации, вожатый пытался убежать из лагеря, но сотрудники учреждения успели остановить его на автовокзале и передать полиции.

В итоге вожатого задержали и отправили на допрос. В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Помимо этого, допросили девочку, свидетелей и сотрудников лагеря.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина не был официально трудоустроен и находился на испытательном сроке. Кроме того, ранее он был судим за кражу имущества.

Кроме факта насильственных действий в отношении девочки, полиция также проверит обстоятельства, по которым вожатый был допущен до работы с детьми.

Пока злоумышленник находится под стражей, ему также назначили медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.