Вожатый детского лагеря в Крыму признался в изнасиловании девочки. Его задержали
Следственный комитет РФ по Республике Крым возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего вожатого детского лагеря, сообщила пресс-служба ведомства «360».
По данным ведомства, днем 19 августа 2020 года педагог-организатор детского лагеря во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки. В этот период мужчина совершил в отношении одной из них действия сексуального характера.
После случившегося девочка сразу позвонила маме и все ей рассказала. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. По предварительной информации, вожатый пытался убежать из лагеря, но сотрудники учреждения успели остановить его на автовокзале и передать полиции.
В итоге вожатого задержали и отправили на допрос. В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Помимо этого, допросили девочку, свидетелей и сотрудников лагеря.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина не был официально трудоустроен и находился на испытательном сроке. Кроме того, ранее он был судим за кражу имущества.
Кроме факта насильственных действий в отношении девочки, полиция также проверит обстоятельства, по которым вожатый был допущен до работы с детьми.
Пока злоумышленник находится под стражей, ему также назначили медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.