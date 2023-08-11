Происшествия 11 августа 2023, 22:06 Вожатая детского лагеря в Крыму заявила о ненависти к «русским детям» Минобразования Крыма проверит вожатую, заявившую о ненависти к русским детям Freepik

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Вожатая лагеря «Мультфильм» в Крыму негативно высказалась о маленьких подопечных и заявила, что ненавидит русских детей. Информацию об этом опубликовало региональное министерство образования в группе «Вконтакте».

Как сообщил RT в своем Telegram-канале, девушка вела блог в социальных сетях. Там она рассказывала о разных ситуациях из жизни и публиковала посты на украинском языке. В одном из видео вожатая заявила о ненависти к «мерзким русским детям».

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Также в сети появилось видео, где девушка громко кричит на несовершеннолетних. Один из детей обещал пожаловаться родителям на ее поведение. В ответ на это вожатая заявила, что ей все равно и прокричала: «убью тебя просто, урод!».

После случившегося Минобразования Крыма начало проверку. Необходимую информацию отправили в соответствующие органы. Сама вожатая уже извинилась за свое поведение, однако ее все равно отстранили от обязанностей.

Ранее семилетний ребенок из Екатеринбурга рассказал об издевательствах и сексуальном насилии со стороны детей в детском лагере.