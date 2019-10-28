Возгорание в тоннеле под Кутузовским проспектом в Москве потушили

Никакого задымления в тоннеле под Кутузовским проспектом в Москве не было. Как сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МЧС, в тоннеле загорелся моторный отсек. Огонь уже потушили.

«Никакого задымления на Кутузовском проспекте нет. Выезжали на съезд Третьего транспортного кольца в Кутузовский тоннель. Возгорание было в моторном отсеке, все давно потушено, без пострадавших», — рассказали в ведомстве.

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По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, в тоннеле загорелся автомобиль.

«Автомобиль из тоннеля отбуксировали. В ближайшее время уберут проезжую часть, и движение будет полностью восстановлено», — говорится в сообщении центра на странице в Twitter.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на слушателей сообщила, о задымлении в тоннеле под Кутузовским проспектом по внешней стороне. По словам очевидцев, была объявлена эвакуация, водителей попросили выйти из автомобилей и покинуть тоннель.

Более подробной информации о происшествии пока нет. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение в туннеле сейчас сильно затруднено.