Возгорание в одной из школ Петербурга произошло из-за зарядного устройства | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 16:36 Возгорание в одной из школ Петербурга произошло из-за зарядного устройства

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Утром 18 октября в школе № 591 на проспекте Большевиков в Петербурге произошло возгорание. Причиной стало воспламенение внешнего накопителя, рассказала «Невским новостям» директор школы Людмила Чепелкина.

Она уточнила, что девятиклассники принесли в школу зарядное устройство, которому было не менее пяти лет. Один из старшеклассников решил его вскрыть, чтобы выяснить причину поломки. Устройство как раз лежало под пожарной сигнализацией.

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Потушить воспламенение смогла учительница, которая перед этим вывела детей из класса. Помощь пожарных не потребовалась.

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