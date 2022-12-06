Происшествия 06 декабря 2022, 13:44 Возгорание в многоэтажном доме в центре Краснодара ликвидировали

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Пожар в многоэтажном здании в центре Краснодара, на первом этаже которого находится ресторан, полностью ликвидирован Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, в результате пожара никто не пострадал. Отмечается, что сотрудникам МЧС удалось спасти 10 человек, из горящего здания были эвакуированы 30 человек. Возгорание было ликвидировано на площади порядка 200 квадратных метров.

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Причины произошедшего устанавливает прокуратура Центрального административного округа Краснодара.

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