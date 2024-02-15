Эксклюзив 15 февраля 2024, 06:42 Возгорание в «Известия Холл» произошло на внутридворовой территории Источник «360»: в «Известия Холл» загорелись внутридворовые постройки РИА «Новости»

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Пожарные приступили к тушению огня в здании концертного зала «Известия Холл» в центре Москвы. Очаг возгорания находился на внутридворовой территории, сообщил источник «360».

Разведка показала, что пожар произошел на внутридворовой территории, загорелись две постройки. Огонь, по словам спасателей, продолжил распространяться. Строения частично обгорели. Пожару присвоили ранг № 3.

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Экстренные службы вызвали к зданию на Тверской улице, 18 к1 в 05:23. Очевидцы заметили над крышей ресторана в здании «Известия Холл» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади густой черный дым.

Дептранс Москвы сообщил, что на время работ пожарных временно ограничили движение. По Тверской улице в сторону Садового кольца можно проехать только по одной полосе. По информации городских служб, это не сказалось на дорожной ситуации.